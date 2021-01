Statale 16 | il risanamento della galleria Montagnola sarà completato ad aprile | traffico bloccato di notte | ecco dove

Ultime Notizie dalla rete : Statale risanamento

Corriere Adriatico

La riapertura è prevista per aprile 2021 I lavori di manutenzione avviati da parte di Anas per il risanamento strutturale della galleria Montagnola, sulla strada statale 16, in via Adriatica vanno ava ...ANCONA - Avanzano i lavori di manutenzione programmata avviati da parte di Anas per il risanamento strutturale della galleria “Montagnola”, sulla Statale 16 . «Al ...