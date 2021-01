Stasera tutto è possibile, torna Stefano De Martino in tv: orario, cast, chi sono gli ospiti, i giochi nuovi, quante puntate sono (Di martedì 12 gennaio 2021) E’ tutto pronto per la sesta edizione del feel good show “Stasera tutto è possibile“, condotto da Stefano De Martino. L’appuntamento è su Rai 2 a partire dalle 21.20 per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento. Stasera tutto è possibile: chi sono gli ospiti, chi gioca Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli non ci sarà nessuna gara, ma tantissimi giochi che vedranno come protagonisti comici, attori e personaggi del mondo dello spettacolo, tutti pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prova da ridere. ospiti fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021) E’pronto per la sesta edizione del feel good show ““, condotto daDe. L’appuntamento è su Rai 2 a partire dalle 21.20 per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento.: chigli, chi gioca Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli non ci sarà nessuna gara, ma tantissimiche vedranno come protagonisti comici, attori e personaggi del mondo dello spettacolo, tutti pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prova da ridere.fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi ...

ruiu19 : Esattamente 9 anni fa, a quest’ora, era tutto fatto per il colpo che avrebbe cambiato la storia del calcio italiano… - SkyTG24 : Il premier britannico Boris #Johnson ha annunciato stasera in un discorso televisivo al Paese un terzo #lockdown na… - CorriereCitta : Stasera tutto è possibile, torna Stefano De Martino in tv: orario, cast, chi sono gli ospiti, i giochi nuovi, quant… - SMSNEWSOFFICIAL : Dal 12 gennaio, torna in prima serata su Rai2 alle 21.20, la sesta edizione di “Stasera tutto è possibile” condotto… - robyeyli : RT @loiaconosalvat3: #PoesiaPerLaSera su #VentagliDiParole Ti vedo superba anima di stella Correre tra le spighe Distesa alla fontana M… -