Stasera tutto è possibile streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata di stasera

(Di martedì 12 gennaio 2021)2021tv:ladello show Questa sera, martedì 12 gennaio 2021, su Rai 2 dalle 21.20 va in onda ladi, il popolare show condotto da Stefano De Martino e giunto alla sesta edizione. Ospiti fissi del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. In ognuna delle otto puntate previste si alterneranno poi altri ospiti vip per sfidarsi e mettersi alla prova nei giochi divertenti che caratterizzano la trasmissione....

Per la programmazione di Rai2, ormai, è un appuntamento stabile. Stasera tutto è Possibile fa parte di quei programmi che la rete rinnova quasi in automatico, come è infatti accaduto nell’attuale pali ...Stefano De Martino, in occasione del lancio della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, ha fatto un'inedita confessione su Maradona.