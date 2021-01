Spezia: Nzola in dubbio per la sfida-salvezza contro il Torino (Di martedì 12 gennaio 2021) LA Spezia, 12 GEN - Le condizioni saranno valutate in settimana, ma la sua presenza nella delicata sfida salvezza di sabato a Torino contro i granata, è in forte dubbio. M'Bala Nzola, attaccante dello ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 12 gennaio 2021) LA, 12 GEN - Le condizioni saranno valutate in settimana, ma la sua presenza nella delicatadi sabato ai granata, è in forte. M'Bala, attaccante dello ...

FBiasin : Non conosco neanche il nome del ds dello #Spezia, ma uno che prende - tra gli altri - #Nzola è uno che si merita ap… - siciliafeed : Spezia: Nzola in dubbio per la sfida-salvezza contro il Torino - giornaleradiofm : Spezia: Nzola in dubbio per la sfida-salvezza contro il Torino: (ANSA) - LA SPEZIA, 12 GEN - Le condizioni saranno… - TuttoFanta : ?? #SPEZIA, le parole di #Nzola: 'Ieri ho preso una brutta botta ma spero non sia niente di grave”. ??… - stemauri75 : Alessandro Pizzoli: che bravi il mister, il direttore sportivo e Nzola dello Spezia -