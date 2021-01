Spezia | Nzola guarda avanti | “9 gol? Ora tiro anche i rigori Vogliamo vincere ancora”

(Di martedì 12 gennaio 2021) Sempre più bomber dello. M'Balaha firmato contro la Sampdoria il suo nonoin campionato, terzo centro dal dischetto per uno che non era mai statosta. Al termine della gara contro i blucerchiati, il centrha commentato ai media ufficiali la bella vittoria del Picco e non solo."Non mi aspettavo di partire così forte, sono contento di ciò che sto facendo e spero di continuare e farepiù", ha detto il centr. "Tre reti dal dischetto? Sinceramente non li avevo mai tirati comesta ma in allenamento ci provo sempre. Sono felice".Sulla squadra: "Dopo un periodo difficile è arrivata la vittoria col Napoli e poi questa che ci ha dato continuità. Io tosto da affrontare? Ho ricevuto una bella ...

Sempre più bomber dello Spezia. M'Bala Nzola ha firmato contro la Sampdoria il suo nono gol in campionato, terzo centro dal dischetto per uno che non era mai stato rigorista. Al termine della gara con ...