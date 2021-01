Spagna: oggi la giornata più fredda degli ultimi 20 anni. Madrid, a -10 gradi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Record di freddo in Spagna, da giorni il Paese è avvolto da un gelo intenso che oggi ha toccato la temperatura più bassa almeno degli ultimi 20 anni, con otto grandi città, tra cui Madrid, a meno di 10 gradi sotto zero. Lo riferisce la stampa spagnola, precisando che le province di Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Aragón si sono svegliate con il massimo livello di allerta. Freddo da record Il freddo da record riguarda però ben 41 province, praticamente l’intero Paese ad eccezione delle Canarie. La minima assoluta, -25,4 gradi, è stata registrata nella città di Bello, in Aragona, ma nella stessa Madrid il termometro è sceso fino a 13,2 gradi sotto zero.Aemet – Agenzia ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Record di freddo in, da giorni il Paese è avvolto da un gelo intenso cheha toccato la temperatura più bassa almeno20, con otto grandi città, tra cui, a meno di 10sotto zero. Lo riferisce la stampa spagnola, precisando che le province di Castilla-La Mancha,, Castilla y León y Aragón si sono svegliate con il massimo livello di allerta. Freddo da record Il freddo da record riguarda però ben 41 province, praticamente l’intero Paese ad eccezione delle Canarie. La minima assoluta, -25,4, è stata registrata nella città di Bello, in Aragona, ma nella stessail termometro è sceso fino a 13,2sotto zero.Aemet – Agenzia ...

ALTA PRESSIONE AVANZA DA OVEST: la profonda saccatura artica che ha portato maltempo e neve dalla Spagna alla Francia, attraversa con caratteristiche meno insidiose anche l'Italia centro meridionale p ...

