Sono arrivate anche le dosi di Moderna. Ma al Nord non sanno vaccinare. In partenza la campagna per anziani e insegnanti. Da Bolzano a Milano però il siero resta in frigorifero (Di martedì 12 gennaio 2021) In Italia arriva anche il vaccino di Moderna, con un carico da 47mila dosi. In tal modo sarà possibile accelerare nella campagna vaccinale contro il Covid-19, che sinora poteva contare solo sul vaccino di Pfizer. Oltre alle vaccinazioni di medici e ospiti delle Rsa, potrebbero così partire quelle degli anziani con più di 80 anni e forse degli insegnanti. Da ogni flaconcino del vaccino di Moderna posSono essere prelevate 10 dosi da 0,5 ml ciascuna e la seconda dose va somministrata 28 giorni dopo la prima, a differenza del vaccino Pfizer che richiede invece 21 giorni di distanza tra le due. IL PUNTO. Dall’inizio della campagna vaccinale, stando ai dati aggiornati a ieri pomeriggio, in Italia Sono state ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) In Italia arrivail vaccino di, con un carico da 47mila. In tal modo sarà possibile accelerare nellavaccinale contro il Covid-19, che sinora poteva contare solo sul vaccino di Pfizer. Oltre alle vaccinazioni di medici e ospiti delle Rsa, potrebbero così partire quelle deglicon più di 80 anni e forse degli. Da ogni flaconcino del vaccino diposessere prelevate 10da 0,5 ml ciascuna e la seconda dose va somministrata 28 giorni dopo la prima, a differenza del vaccino Pfizer che richiede invece 21 giorni di distanza tra le due. IL PUNTO. Dall’inizio dellavaccinale, stando ai dati aggiornati a ieri pomeriggio, in Italiastate ...

