Sondaggi | la crisi di governo mette il turbo a Fratelli d’Italia | è a 2 punti dal Pd che perde un punto in 20 giorni Renzi scende | Leu sale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ladifa benissimo a. Il partito di Giorgia Meloni avanza in progressione, si conferma la terza forza politica e oranel mirino il Pd, distante solo 2. Lo dice ilo settimanale di Swg per il TgLa7 per il quale la Lega – anche se con una lieve tendenza in calo – mantiene il primato anche se tallonata dai dem e da Fdi. I guai maggiori di questasono proprio per i democratici che durante le vacanze di Natale, lo spazio di venti, hanno perso unsecco, tornando sotto la soglia del 20 per cento. Dis’è detto, in tre settimane hanno messo insieme un altro mezzodi consenso. Riprende ...