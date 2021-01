Sondaggi | Fratelli d' Italia sale e il Pd perde colpi | Giorgia Meloni all' attacco E la Lega

fattoquotidiano : Sondaggi, la crisi di governo mette il turbo a Fratelli d’Italia: è a 2 punti dal Pd che perde un punto in 20 giorn… - carlacasu : RT @CitizenPost: Sondaggi politici oggi 12 gennaio: Fratelli d’Italia insegue il Pd - sassaripost : RT @CitizenPost: Sondaggi politici oggi 12 gennaio: Fratelli d’Italia insegue il Pd - CitizenPost : Sondaggi politici oggi 12 gennaio: Fratelli d’Italia insegue il Pd - ElCondor48Pasa : RT @Affaritaliani: Disastro Pd e Fratelli d'Italia vola. Lega e M5S invece... -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Fratelli

Nel primo sondaggio politico del 2021 per il TG di La7, SWG registra un Partito Democratico in forte difficoltà, sempre più avvicinato dal Partito di Giorgia Meloni. La Lega di Salvini, anche per i pr ...di Giovanni Toti, che non scende né sale dall’1 per cento di cui è accreditato da tempo. Di Fratelli d’Italia s’è detto, in tre settimane hanno messo insieme un altro mezzo punto di consenso. In mezzo ...