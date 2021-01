So cosa hai fatto: il cast della nuova serie Amazon è ufficiale (Di martedì 12 gennaio 2021) So cosa hai fatto sarà una delle nuove serie distribuite da Amazon Prime Video e animata da un cast adolescenziale che non farà rimpiangere gli interpreti originali. Pochi mesi dopo aver confermato la messa in produzione della versione seriale di So cosa hai fatto, Amazon Studios ha anche ufficializzato il cast della serie che sarà guidato da Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom e Bill Heck. La lavorazione del primo episodio della serie dovrebbe avere inizio il prossimo mese alle Hawaii. A tal proposito, Albert Cheng di Amazon Studios ha dichiarato: "Ogni ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) Sohaisarà una delle nuovedistribuite daPrime Video e animata da unadolescenziale che non farà rimpiangere gli interpreti originali. Pochi mesi dopo aver confermato la messa in produzioneversione seriale di SohaiStudios ha anche ufficializzato ilche sarà guidato da Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom e Bill Heck. La lavorazione del primo episodiodovrebbe avere inizio il prossimo mese alle Hawaii. A tal proposito, Albert Cheng diStudios ha dichiarato: "Ogni ...

Ultime Notizie dalla rete : cosa hai So cosa hai fatto: il cast della nuova serie Amazon è ufficiale Movieplayer.it Chiara Francini: «Scrivere è l’atto più coraggioso e incosciente della vita»

L’autrice in libreria con «Il cielo stellato fa le fusa» (Rizzoli): «Quando scrivo è come essere Dio». Le passioni: «Amo moltissimo la Sardegna e i sardi». La voce narrante: «È il mio gatto Rollone, s ...

Cosa c’è nel nuovo dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio

Il ministro della Salute Speranza ha però anticipato che sarà confermato il blocco agli spostamenti tra le Regioni, anche per quelle gialle, come già previsto durante le vacanze di Natale. Dal prossim ...

