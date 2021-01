Snowpiercer | Mr Wilford | caos e corruzione nel trailer della stagione 2

(Di martedì 12 gennaio 2021) Sean Bean scatenato nei panni di Mr.nelsecondadi, in arrivo su Netflix dal 26 gennaio. Mancano due settimane all'arrivosecondadied ecco che approda in rete lo scatenatoche anticipa il pericoloso ritorno del Mr.di Sean Bean, ma anche il caso e lache ci aspettano nei nuovi episodi. Ilsi apre ricordando brevemente ai fan a che punto eravamo rimasti, con Sean Bean che dà il meglio di sé sfoderando il suo lato sadico e mefistofelico, e anticipando cosa i fan si devono attende dalla nuovae cosa accadrà ai personaggi a cominciare dal misterioso Mr. ...

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla seconda stagione della serie Netflix grazie al trailer inedito di Snowpiercer.Gli abitanti dello Snowpiercer si preparano a una grossa rivoluzione nel trailer ufficiale della seconda stagione in arrivo il prossimo 26 gennaio in streaming su Netflix, con un episodio a settimana.