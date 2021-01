Snellire il viso senza contouring? Si può fare! Curiose?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 12 gennaio 2021) Smaniose diilricorrere al? In effetti ricorrere al make up per riuscirci rappresenta sì un trend decisamente gettonato che, però, non è per tutte. Servono tanti prodotti e spesso la paura di sbagliare è veramente tanta, e il fallimento o un risultato decisamente sotto le aspettative, sempre in agguato. Può capitare di vedersi con iltroppo tondo, con un po’ di doppio mento o con zigomi molto poco definiti. In questo caso, si può ricorrere ad alcuni trucchetti per far sembrareil volto più affusolato e meno definito. Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo insieme, come scolpire ilil: i trucchi da attuarericorrere al ...