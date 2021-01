Sissy Trovato Mazza, il papà disperato: “Non si è suicidata” (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono ormai trascorsi due anni dalla morte dell’agente Sissy Trovato Mazza. Ma la sua fine resta un mistero e suo padre continua a chiedere verità e giustizia. “Mia figlia non si è suicidata, voglio che si sappia la verità”: il papà di Sissy Trovato Mazza, che due anni fa si spegneva dopo una lunga agonia, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono ormai trascorsi due anni dalla morte dell’agente. Ma la sua fine resta un mistero e suo padre continua a chiedere verità e giustizia. “Mia figlia non si è, voglio che si sappia la verità”: ildi, che due anni fa si spegneva dopo una lunga agonia, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

itsthatmoni : RT @chilhavistorai3: “Mia figlia non si è suicidata, voglio che si sappia la verità”. Il papà di Sissy Trovato Mazza, che due anni fa si sp… - chilhavistorai3 : “Mia figlia non si è suicidata, voglio che si sappia la verità”. Il papà di Sissy Trovato Mazza, che due anni fa si… - margie_sissy : RT @elena_ceretti: siii mi ha rovinato il vigevanese che si chiama francesco con lui sono diventata una vera puttana la sua verga in bocca… - peppe844 : RT @fanpage: Due anni fa moriva l'agente Sissy Trovato Mazza - VittorioCocive1 : Due anni fa moriva l'agente Sissy Trovato Mazza: la sua fine resta un mistero -

Ultime Notizie dalla rete : Sissy Trovato Due anni fa moriva l’agente Sissy Trovato Mazza: la sua fine resta un mistero Fanpage.it Sissy Trovato Mazza, il papà disperato: “Non si è suicidata”

“Mia figlia non si è suicidata, voglio che si sappia la verità”: il papà di Sissy Trovato Mazza, che due anni fa si spegneva dopo una lunga agonia, continua a chiedere giustizia ai microfoni di Chi l’ ...

Due anni fa moriva l’agente Sissy Trovato Mazza: la sua fine resta un mistero

Il 12 gennaio 2019 moriva, dopo un lunghissimo calvario, l’agente Sissy Trovato Mazza. A due anni dalla morte e cinque dal colpo di pistola che l’ha uccisa, la Procura non ha ancora trovato la chiave ...

“Mia figlia non si è suicidata, voglio che si sappia la verità”: il papà di Sissy Trovato Mazza, che due anni fa si spegneva dopo una lunga agonia, continua a chiedere giustizia ai microfoni di Chi l’ ...Il 12 gennaio 2019 moriva, dopo un lunghissimo calvario, l’agente Sissy Trovato Mazza. A due anni dalla morte e cinque dal colpo di pistola che l’ha uccisa, la Procura non ha ancora trovato la chiave ...