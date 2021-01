Sibilia sfida Gravina: si candiderà alla presidenza FIGC (Di martedì 12 gennaio 2021) Cosimo Sibilia ha appena presentato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza della FIGC. Lo apprende l’ANSA. Il n.1 della Lega nazionale dilettanti sfidera’ cosi’ nell’assemblea elettiva del 22 febbraio il prresidente uscente della FIGC, Gabriele Gravina. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) Cosimoha appena presentato ufficialmente la propria candidaturadella. Lo apprende l’ANSA. Il n.1 della Lega nazionale dilettanti sfidera’ cosi’ nell’assemblea elettiva del 22 febbraio il prresidente uscente della, Gabriele. L'articolo ilNapolista.

E' ufficiale: Cosimo Sibilia, avellinese, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sfiderà Gabriele Gravina, attuale numero uno in carica, per la presidenza della Federcalcio.

