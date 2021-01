Si torna a celebrare la messa nel luogo del Battesimo di Gesù (Di martedì 12 gennaio 2021) Le rive del Giordano sono da sempre luogo simbolico, di vitale importanza per tutte e tre le più grandi religioni monoteiste. C’è poi un punto del fiume dove le stesse rive sono distanti appena pochi metri. E qui il discorso diventa anche politico: dopo la fondazione di Israele, questo corso d’acqua è diventato il confine InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 12 gennaio 2021) Le rive del Giordano sono da sempresimbolico, di vitale importanza per tutte e tre le più grandi religioni monoteiste. C’è poi un punto del fiume dove le stesse rive sono distanti appena pochi metri. E qui il discorso diventa anche politico: dopo la fondazione di Israele, questo corso d’acqua è diventato il confine InsideOver.

Stevefromit : RT @troisi_licia: Venerdì torna Terza Pagina!! #Repost @raicinque with @get_repost ··· Torna Terza Pagina dopo la pausa natalizia per cele… - troisi_licia : Venerdì torna Terza Pagina!! #Repost @raicinque with @get_repost ··· Torna Terza Pagina dopo la pausa natalizia pe… - hack_stefano : RT @raicinque: Torna Terza Pagina dopo la pausa natalizia per celebrare i primi 20 anni di Wikipedia! L'appuntamento è per venerdì 15 genna… - raicinque : Torna Terza Pagina dopo la pausa natalizia per celebrare i primi 20 anni di Wikipedia! L'appuntamento è per venerdì… - beltempotv2000 : Torna in diretta #beltemposispera Con Giacomo in studio Padre Gian Matteo Roggio per celebrare la prima festa del… -

Ultime Notizie dalla rete : torna celebrare Si torna a celebrare la messa nel luogo del Battesimo di Gesù Inside Over Panini compie 60 anni: nuovo album Calciatori 2021. Scopri tutte le novità

Figurine calciatori Panini 2021; figurine sulla serie A e non solo. Calciomercato, il Top Team Panini 60 e poi... Le novità ...

Stasera tutto è possibile, torna il “feel good show” con Stefano De Martino

Stasera tutto è possibile, solo tanta voglia di divertirsi con amici vecchi e nuovi e con tanti giochi, con new entry e grandi classici ...

Figurine calciatori Panini 2021; figurine sulla serie A e non solo. Calciomercato, il Top Team Panini 60 e poi... Le novità ...Stasera tutto è possibile, solo tanta voglia di divertirsi con amici vecchi e nuovi e con tanti giochi, con new entry e grandi classici ...