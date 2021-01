"Sì al ritorno in classe. La curva sta risalendo per i rapporti sociali" (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesca Angeli Il direttore scientifico dello Spallanzani: "Le zone colorate? È necessario semplificare" Favorevole alle lezioni in presenza. Il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi Spallanzani, nell'analisi del quadro epidemico sottolinea che la priorità comunque va data all'apertura delle scuole. Professore ritiene opportuno correggere i parametri abbassando la soglia superata la quale si entra in zona rossa? «Le misure di mitigazione dell'infezione devono essere proporzionali e sostenibili, permettendo il massimo dell'attività socio-economica compatibile con l'andamento della curva epidemica, proteggendo nello stesso tempo il nostro sistema sanitario. Il dato centrale da considerare a mio giudizio è l'andamento dei ricoveri negli ospedali e il tasso di riempimento delle terapie intensive, che devono essere tenuti sotto i ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesca Angeli Il direttore scientifico dello Spallanzani: "Le zone colorate? È necessario semplificare" Favorevole alle lezioni in presenza. Il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi Spallanzani, nell'analisi del quadro epidemico sottolinea che la priorità comunque va data all'apertura delle scuole. Professore ritiene opportuno correggere i parametri abbassando la soglia superata la quale si entra in zona rossa? «Le misure di mitigazione dell'infezione devono essere proporzionali e sostenibili, permettendo il massimo dell'attività socio-economica compatibile con l'andamento dellaepidemica, proteggendo nello stesso tempo il nostro sistema sanitario. Il dato centrale da considerare a mio giudizio è l'andamento dei ricoveri negli ospedali e il tasso di riempimento delle terapie intensive, che devono essere tenuti sotto i ...

Quando secondo Lei anche i ragazzi delle superiori potranno tornare in classe? «Sono da sempre a favore della ripresa delle attività scolastiche in presenza. Ricordo che è passato quasi un anno da ...

"La Dad sta spegnendo i nostri figli" I genitori chiedono il ritorno in classe

Centinaia di zaini vuoti in piazza Cavour. La protesta: "Si vieta ai ragazzi di andare a scuola ma non di bivaccare in centro" ...

Quando secondo Lei anche i ragazzi delle superiori potranno tornare in classe? «Sono da sempre a favore della ripresa delle attività scolastiche in presenza. Ricordo che è passato quasi un anno da ...