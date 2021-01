Sex and the City: Sarah Jessica Parker su Kim Cattrall: "Non ce l'ho con lei" (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo la conferma del revival di Sex and the City, l'attrice Sarah Jessica Parker ha rivelato che stavolta il personaggio di Kim Cattrall non farà parte della storia e ha chiarito sui social che non ce l'ha con l'attrice. HBO Max ha confermato il revival di Sex and the City, e di recente Sarah Jessica Parker, una delle protagoniste della serie, ha rivelato che Kim Cattrall, interprete di Samantha Jones, non farà parte della nuova storia, sottolineando di non avere nessuna antipatia nei confronti dell'attrice di origine britannica. Sarah Jessica Parker ha rivelato domenica scorsa che Carrie Bradshaw e Co. torneranno sul piccolo schermo in una serie revival di Sex and the ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo la conferma del revival di Sex and the, l'attriceha rivelato che stavolta il personaggio di Kimnon farà parte della storia e ha chiarito sui social che non ce l'ha con l'attrice. HBO Max ha confermato il revival di Sex and the, e di recente, una delle protagoniste della serie, ha rivelato che Kim, interprete di Samantha Jones, non farà parte della nuova storia, sottolineando di non avere nessuna antipatia nei confronti dell'attrice di origine britannica.ha rivelato domenica scorsa che Carrie Bradshaw e Co. torneranno sul piccolo schermo in una serie revival di Sex and the ...

GVCCIROSE : Nel 2021 ci sarà il sequel di Sex and the city ma senza Samantha e non so se essere felice o indignarmi - TramiLuna : No scusate Sex and the City senza Samantha Jones NON ESISTE - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sex and the City: Sarah Jessica Parker su Kim Cattrall: 'Non ce l'ho con lei' - SusiBeccaccini : nuova stagione di sex and the city prontoooooo, di cosa stiamo parlandoooo ?????? - GretaSalve : Sembrava un anno di merda anche questo ma ecco che arriva la notizia che cambierà la vita, almeno la mia. Faranno l… -