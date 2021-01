Sex And The City: cachet di oltre 1 milione di dollari a puntata per le protagoniste (Di martedì 12 gennaio 2021) Sex And The City cachet da capogiro per le tre star di Sex And The City. Dopo l’annuncio del revival dell’iconica serie, le cui riprese per HBO Max sono previste a partire dalla prossima primavera, a destare particolare scalpore è stata infatti la cifra stellare che Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis andrebbero ad incassare per rivestire i panni di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York. Le tre attrici, anche produttrici della nuova stagione, percepirebbero infatti un compenso che supera il milione di dollari per ciascun episodio. Una cifra elevata che, a fine progetto, farebbe loro guadagnare almeno 10 milioni di dollari, visto che gli episodi in cantiere del “sequel” And Just Like That… sono dieci. A dare la notizia è stato il portale americano Variety, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 12 gennaio 2021) Sex And Theda capogiro per le tre star di Sex And The. Dopo l’annuncio del revival dell’iconica serie, le cui riprese per HBO Max sono previste a partire dalla prossima primavera, a destare particolare scalpore è stata infatti la cifra stellare che Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis andrebbero ad incassare per rivestire i panni di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York. Le tre attrici, anche produttrici della nuova stagione, percepirebbero infatti un compenso che supera ildiper ciascun episodio. Una cifra elevata che, a fine progetto, farebbe loro guadagnare almeno 10 milioni di, visto che gli episodi in cantiere del “sequel” And Just Like That… sono dieci. A dare la notizia è stato il portale americano Variety, ...

