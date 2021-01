Settore oleario | 5 milioni per interessi sui mutui

(Di martedì 12 gennaio 2021) Firmato il provvedimento che destina 5a coprire glimaturati nel 2019 dalle aziende delsuibancari contratti entro il 31 dicembre 2018 Ristrutturazione del: firmato dalla Ministra Bellanova il Decreto che destina 5di euro per la copertura, totale o parziale, dei costi deglimaturati… L'articolo Corriere Nazionale.

Salerno – Boccata d’ossigeno per gli agricoltori e le imprese olearie. Firmato il provvedimento che destina 5 milioni a coprire gli interessi maturati nel 2019 sui mutui bancari. Bellanova: “Risorse n ...La ristrutturazione del debito delle aziende olivicolo-olearie, prevista dalla legge di conversione del decreto Emergenze, compensa in tutto o in parte gli interessi pagati nel 2019 su mutui contratti ...