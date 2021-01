Serie C traballa ma non cambia: Ghirelli confermato presidente. Figc, ora è ufficiale: Cosimo Sibilia sfida Gabriele Gravina (Di martedì 12 gennaio 2021) Le squadre falliscono, a volte persino prima di scendere in campo (vedi l’incredibile caso del Trapani). La tv si vede e non si vede, il bilancio si tiene in piedi con i cerotti. Il Covid ha fatto il resto, fra protocolli col buco, arbitri mandati in campo senza tamponi (come rivelato dal Fatto Quotidiano) e calciatori a volte fatti giocare proprio da positivi, con la figuraccia della Casertana che ha fatto il giro del mondo. Insomma, la Serie C non sta decisamente vivendo la sua stagione migliore. traballa, ma non cambia: la Lega Pro ha deciso di confermare come presidente Francesco Ghirelli, dirigente di lungo corso, che se ha un merito è quello di saper navigare fra mille difficoltà. E le società sperano che sappia anche traghettare il campionato fuori dalla crisi. Quella della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Le squadre falliscono, a volte persino prima di scendere in campo (vedi l’incredibile caso del Trapani). La tv si vede e non si vede, il bilancio si tiene in piedi con i cerotti. Il Covid ha fatto il resto, fra protocolli col buco, arbitri mandati in campo senza tamponi (come rivelato dal Fatto Quotidiano) e calciatori a volte fatti giocare proprio da positivi, con la figuraccia della Casertana che ha fatto il giro del mondo. Insomma, laC non sta decisamente vivendo la sua stagione migliore., ma non: la Lega Pro ha deciso di confermare comeFrancesco, dirigente di lungo corso, che se ha un merito è quello di saper navigare fra mille difficoltà. E le società sperano che sappia anche traghettare il campionato fuori dalla crisi. Quella della ...

La showrunner di Batwoman ha rivelato che inizialmente pensava di mantenere il personaggio di Kate Kane servendosi di una nuova attrice ...

La Sampdoria traballa e cade contro lo Spezia: in difesa il migliore ai numeri è Omar Colley con il maggior risultato per passaggi positivi ...

La showrunner di Batwoman ha rivelato che inizialmente pensava di mantenere il personaggio di Kate Kane servendosi di una nuova attrice ...La Sampdoria traballa e cade contro lo Spezia: in difesa il migliore ai numeri è Omar Colley con il maggior risultato per passaggi positivi ...