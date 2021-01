Serie A: sette giocatori squalificati (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono sette i calciatori squalificati per la 18^ giornata: assenze pesanti per Milan e Napoli, che nelle gare contro Cagliari in trasferta e Fiorentina in casa saranno costrette a fare a meno di Rafael Leao e Giovanni Di Lorenzo. Sia l’attaccante rossonero che il difensore azzurro nonostante fossero diffidati, sono stati ammoniti nell’ultima partita giocata e non saranno dunque a disposizione di Pioli e Gattuso per il prossimo turno. Squalificato per una giornata Pedro Obiang del Sassuolo, espulso nel match contro la Juventus dopo l’intervento del Var per un brutto fallo su Federico Chiesa. Stop anche per Rincon del Torino, Hernani del Parma, Jankto della Sampdoria e Reca del Crotone. Non ci sarà ancora nemmeno Nandez del Cagliari, che deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo il rosso ricevuto contro il Benevento. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 gennaio 2021) Sonoi calciatoriper la 18^ giornata: assenze pesanti per Milan e Napoli, che nelle gare contro Cagliari in trasferta e Fiorentina in casa saranno costrette a fare a meno di Rafael Leao e Giovanni Di Lorenzo. Sia l’attaccante rossonero che il difensore azzurro nonostante fossero diffidati, sono stati ammoniti nell’ultima partita giocata e non saranno dunque a disposizione di Pioli e Gattuso per il prossimo turno. Squalificato per una giornata Pedro Obiang del Sassuolo, espulso nel match contro la Juventus dopo l’intervento del Var per un brutto fallo su Federico Chiesa. Stop anche per Rincon del Torino, Hernani del Parma, Jankto della Sampdoria e Reca del Crotone. Non ci sarà ancora nemmeno Nandez del Cagliari, che deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo il rosso ricevuto contro il Benevento. Foto: Twitter ...

Inter : ? | LO SAPEVI? Nelle ultime cinque stagioni in Serie A (dal 2016/17) solo D'Ambrosio (sette) ha segnato più gol di… - siciliafeed : Sette squalificati in Serie A, tutti per un turno - sportli26181512 : #SerieA, una giornata di squalifica a Di Lorenzo del Napoli: In tutto sette i giocatori fermati: anche Obiang del S… - sportli26181512 : Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 18^ giornata: Sono sette i giocatori fermati dal Giu… - sportface2016 : #SerieA, sette squalificati per una giornata: i provvedimenti del giudice sportivo -