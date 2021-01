Serie A, le decisioni del giudice sportivo: Leao squalificato contro il Cagliari (Di martedì 12 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Il giudice sportivo ha comunicato gli squalificati in vista del prossimo turno di Serie A. C'è Rafael Leao Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Ilha comunicato gli squalificati in vista del prossimo turno diA. C'è RafaelPianeta Milan.

PianetaMilan : .@SerieA, le decisioni del giudice sportivo: @RafaeLeao7 squalificato contro il #Cagliari - #SerieA #Leao - Lino80484612 : @La_gaia_scienza @CarloCalenda Premesso che parlo solo per me, ma parer mio è ormai troppo tempo che non si decidon… - infoitsport : Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 7 squalificati, Bastoni e Lukaku… - infoitsport : Serie A, le decisioni del Giudice sportivo: una giornata a Obiang. Stop anche per Leao - infoitsport : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 18^ giornata -