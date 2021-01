Serena Bortone spiazza i social: ecco la reazione alla sua parodia (Di martedì 12 gennaio 2021) Serena Bortone spiazza i social, la giornalista con un post ha reagito alla sua parodia realizzata da Barbara Foria a Quelli che il calcio. Domenica scorsa nella nuova puntata di Quelli che il calcio condotta come sempre da Luca e Paolo e Mia Ceran su Rai Due è andata in onda una fantastica imitazione della giornalista di Rai Uno da parte di Barbara Foria. La bionda è infatti la conduttrice del nuovo programma della prima rete in onda ogni primo pomeriggio prima della vita in diretta e nel suo salotto ospita sempre personaggi del mondo dello spettacolo a cui dedica una lunga intervista. A sorprendere però, è stata la sua reazione alla parodia, una reazione che lei stessa ha manifestato tramite un ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021), la giornalista con un post ha reagitosuarealizzata da Barbara Foria a Quelli che il calcio. Domenica scorsa nella nuova puntata di Quelli che il calcio condotta come sempre da Luca e Paolo e Mia Ceran su Rai Due è andata in onda una fantastica imitazione della giornalista di Rai Uno da parte di Barbara Foria. La bionda è infatti la conduttrice del nuovo programma della prima rete in onda ogni primo pomeriggio prima della vita in diretta e nel suo salotto ospita sempre personaggi del mondo dello spettacolo a cui dedica una lunga intervista. A sorprendere però, è stata la sua, unache lei stessa ha manifestato tramite un ...

quelliche_rai2 : Luca è una vera Tweet Star. ?? ‘’Tante foto con te, il tuo cane, il tuo cane e te.’’?? #Oggièunaltrogiorno anche a… - zazoomblog : Oggi è un altro giorno Lino Banfi fa un racconto che mette in grande difficoltà Serena Bortone che non sa come fare… - zazoomblog : Oggi è un altro giorno Lino Banfi fa un racconto che mette in grande difficoltà Serena Bortone che non sa come fare… - infoitcultura : Serena Bortone e il passato choc di Ema Stokholma: “Picchiata da mia madre” - barbaraforia : RT @fabiofabbretti: «Sono buona e cara, ma se mi arrabbio mi inca*zo pure». Esilarante imitazione di Serena Bortone a #QCC – Video https:… -