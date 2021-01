Senza vergogna: marocchino positivo al coronavirus viola la quarantena e svaligia un negozio (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – Un marocchino residente a Imola, pur essendo positivo al coronavirus, ha pensato bene di violare l’isolamento casalingo e di andarsene in un centro commerciale imolese, il Leonardo, e non per fare shopping: ma per depredarne un negozio di abbigliamento. I Carabinieri della locale caserma, su sollecitazione di un addetto alla vendita accortosi di qualcosa di sospetto, hanno sorpreso e denunciato il marocchino positivo al Sars-CoV-2 sia per il furto sia per la violazione della quarantena. Insomma, mentre gli italiani sono costretti a soggiacere a normative sempre più complesse e farraginose, non sapendo davvero a che santo votarsi quando costretti a spostarsi o per poter lavorare, sembra che analoghi problemi alcuni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – Unresidente a Imola, pur essendoal, ha pensato bene dire l’isolamento casalingo e di andarsene in un centro commerciale imolese, il Leonardo, e non per fare shopping: ma per depredarne undi abbigliamento. I Carabinieri della locale caserma, su sollecitazione di un addetto alla vendita accortosi di qualcosa di sospetto, hanno sorpreso e denunciato ilal Sars-CoV-2 sia per il furto sia per lazione della. Insomma, mentre gli italiani sono costretti a soggiacere a normative sempre più complesse e farraginose, non sapendo davvero a che santo votarsi quando costretti a spostarsi o per poter lavorare, sembra che analoghi problemi alcuni ...

