Season, l'avventura fiabesca per PS5 ha una sorta di 'connessione' con Breath of the Wild per il director (Di martedì 12 gennaio 2021) Season è un'avventura atmosferica in terza persona da affrontare in bicicletta e attraverso gli occhi di una giovane donna di una comunità isolata e solo la sua descrizione riesce a portare un po' di pace e tranquillità. Attraverso un'intervista, il director Kevin Sullivan parla di come è stato recepito il trailer del gioco mostrato durante i The Game Awards. Sullivan afferma che la risposta al bellissimo trailer di Season "è stata super generosa, molto amichevole e piuttosto toccante". Anche se nel breve trailer non è stato mostrato molto, il gioco ha ricevuto davvero molti commenti positivi: tra questi vi è anche chi lo ha paragonato a Breath of the Wild o a Journey, ma il director su questo vuole essere chiaro. "Quando leggo i commenti su YouTube, la gente sembra ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021)è un'atmosferica in terza persona da affrontare in bicicletta e attraverso gli occhi di una giovane donna di una comunità isolata e solo la sua descrizione riesce a portare un po' di pace e tranquillità. Attraverso un'intervista, ilKevin Sullivan parla di come è stato recepito il trailer del gioco mostrato durante i The Game Awards. Sullivan afferma che la risposta al bellissimo trailer di"è stata super generosa, molto amichevole e piuttosto toccante". Anche se nel breve trailer non è stato mostrato molto, il gioco ha ricevuto davvero molti commenti positivi: tra questi vi è anche chi lo ha paragonato aof theo a Journey, ma ilsu questo vuole essere chiaro. "Quando leggo i commenti su YouTube, la gente sembra ...

Eurogamer_it : L'avventura fiabesca #Season per #PS5 in nuovi dettagli. - brema82 : RT @IGNitalia: Gli utenti hanno apprezzato l'atmosfera di #Season, l'avventura (in bicicletta) rivelata durante i The Game Awards. Ma di co… - IGNitalia : Gli utenti hanno apprezzato l'atmosfera di #Season, l'avventura (in bicicletta) rivelata durante i The Game Awards.… - Cirux9393 : RT @XVenomES: ??| Deal Done ?? | Welcome @braxil87 Our first player for the new season? Lo abbiamo corteggiato,voluto fortemente dalla d… - braxil87 : RT @XVenomES: ??| Deal Done ?? | Welcome @braxil87 Our first player for the new season? Lo abbiamo corteggiato,voluto fortemente dalla d… -

Ultime Notizie dalla rete : Season avventura Alla scoperta di Season, la misteriosa avventura su due ruote per PS5 e PC IGN Italia Season, l'avventura fiabesca per PS5 ha una sorta di 'connessione' con Breath of the Wild per il director

Ma non sarà nemmeno un simulatore di camminate. Season è un'avventura atmosferica in terza persona da affrontare in bicicletta e attraverso gli occhi di una giovane donna di una comunità isolata e sol ...

NFL, l’ennesimo miracolo di Tom Brady

Un super Tom Brady (381 yards lanciate, 22/40 dal campo e due TD pass) trascina Tampa Bay al successo su Washington nel primo turno dei play-off NFL (31-23). Si tratta, per i Buccaneers, della prima v ...

Ma non sarà nemmeno un simulatore di camminate. Season è un'avventura atmosferica in terza persona da affrontare in bicicletta e attraverso gli occhi di una giovane donna di una comunità isolata e sol ...Un super Tom Brady (381 yards lanciate, 22/40 dal campo e due TD pass) trascina Tampa Bay al successo su Washington nel primo turno dei play-off NFL (31-23). Si tratta, per i Buccaneers, della prima v ...