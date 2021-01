Scuole chiuse in Sicilia, 70 famiglie ricorrono contro ordinanza Musumeci (Di martedì 12 gennaio 2021) L'ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 2021 del governatore della Sicilia Musumeci ha previsto la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli istituti scolastici superiori della Sicilia fino al 30 gennaio, stesso provvedimento valido, invece, dall’11 al 16 gennaio per le Scuole primarie e secondarie di primo grado L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021) L'n. 5 dell'8 gennaio 2021 del governatore dellaha previsto la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli istituti scolastici superiori dellafino al 30 gennaio, stesso provvedimento valido, invece, dall’11 al 16 gennaio per leprimarie e secondarie di primo grado L'articolo .

