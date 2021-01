Scuola, studenti occupano il cortile del liceo Manzoni: "Riaprire in sicurezza" (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gennaio 20212 - studenti ancora in protesta contro la dad. Dopo il presidio di ieri, sotto la sede di Regione Lombardia, circa 50 ragazze e ragazzi del 'collettivo politico' hanno occupato ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gennaio 20212 -ancora in protesta contro la dad. Dopo il presidio di ieri, sotto la sede di Regione Lombardia, circa 50 ragazze e ragazzi del 'collettivo politico' hanno occupato ...

