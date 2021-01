Scuola, respinto dal Tar Puglia di Codacons e alcune famiglie L'ordinanza del 5 gennaio è ritenuta legittima dal giudice amministrativo (Di martedì 12 gennaio 2021) Le famiglie pugliesi hanno la possibilità di far frequentare ai figli lezioni in presenza, qualora lo ritengano: è il succo del decreto con cui il Tar Puglia ha respinto il ricorso del Codacons Lecce e di alcuni genitori contro l’ordinanza firmata il 5 gennaio dal governatore Michele Emiliano. L'articolo Scuola, respinto dal Tar Puglia di Codacons e alcune famiglie <small class="subtitle">L'ordinanza del 5 gennaio è ritenuta legittima dal giudice amministrativo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 12 gennaio 2021) Lepugliesi hanno la possibilità di far frequentare ai figli lezioni in presenza, qualora lo ritengano: è il succo del decreto con cui il Tarhail ricorso delLecce e di alcuni genitori contro l’firmata il 5dal governatore Michele Emiliano. L'articolodal Tardi L'del 5dal proviene da Noi Notizie..

Per il Tar la libertà di scegliere,lasciata alle famiglie basta a non far venir meno il diritto all’istruzione. Il 15 gennaio Emiliano dovrà decidere se prorogarla o emanare un altro provvedimento.

Scuola, il Tar Puglia respinge il ricorso Codacons contro la Did di Emiliano. Il governatore: «Incostituzionale l'obbligo di frequenza»

"L'idea che durante una pandemia, in stato di emergenza, le famiglie debbano essere obbligate a mandare i figli a scuola in presenza è incostituzionale: un genitore deve avere la possibilità di stabil ...

Per il Tar la libertà di scegliere,lasciata alle famiglie basta a non far venir meno il diritto all'istruzione. Il 15 gennaio Emiliano dovrà decidere se prorogarla o emanare un altro provvedimento.

"L'idea che durante una pandemia, in stato di emergenza, le famiglie debbano essere obbligate a mandare i figli a scuola in presenza è incostituzionale: un genitore deve avere la possibilità di stabil ...