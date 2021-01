Scuola: Labriola (Fi), 'da governo annunci trionfalistici e fallimenti' (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Sulla Scuola assistiamo all'ennesima promessa mancata da parte dell'esecutivo. Sono trascorsi 10 mesi dal lockdown che ha stravolto le nostre vite, tutti abbiamo perso qualcosa, ma ai nostri ragazzi si sta negando non solo l'istruzione, ma anche la possibilità di vivere la socialità che solo la Scuola può dare. In questo modo si compromette il futuro del Paese. Agli annunci trionfalistici di riapertura della Scuola sono seguiti solo fallimenti, sarebbe stato più onesto manifestare fin dall'inizio l'impossibilità o l'incapacità di riaprirle". Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Sullaassistiamo all'ennesima promessa mancata da parte dell'esecutivo. Sono trascorsi 10 mesi dal lockdown che ha stravolto le nostre vite, tutti abbiamo perso qualcosa, ma ai nostri ragazzi si sta negando non solo l'istruzione, ma anche la possibilità di vivere la socialità che solo lapuò dare. In questo modo si compromette il futuro del Paese. Aglidi riapertura dellasono seguiti solo, sarebbe stato più onesto manifestare fin dall'inizio l'impossibilità o l'incapacità di riaprirle". Lo afferma Vincenza, deputata di Forza Italia.

