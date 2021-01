Scuola: Giovani europeisti Verdi, governo rinunciatario e ingiusto verso giovani (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il tempo scorre e il governo continua a tergiversare: a oggi restano in Dad oltre 3,6 mln di alunni. È insostenibile che dall'inizio della crisi sanitaria non sia stata trovata una formula a tutela dell'istruzione e della formazione degli studenti italiani, cittadini di oggi e di domani”. Così in una nota i due co-portavoce nazionali dei giovani europeisti Verdi, Beatrice Rosica e Luca Boccoli. “Il governo –proseguono– abbia il coraggio di fare scelte a supporto degli studenti e del futuro che rappresentano per questo Paese, anziché continuare ad avere un comportamento rinunciatario e ingiusto. Supportiamo le proposte di comitati e associazioni studentesche che propongono investimenti importanti e duraturi sugli spazi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il tempo scorre e ilcontinua a tergiversare: a oggi restano in Dad oltre 3,6 mln di alunni. È insostenibile che dall'inizio della crisi sanitaria non sia stata trovata una formula a tutela dell'istruzione e della formazione degli studenti italiani, cittadini di oggi e di domani”. Così in una nota i due co-portavoce nazionali dei, Beatrice Rosica e Luca Boccoli. “Il–proseguono– abbia il coraggio di fare scelte a supporto degli studenti e del futuro che rappresentano per questo Paese, anziché continuare ad avere un comportamento. Supportiamo le proposte di comitati e associazioni studentesche che propongono investimenti importanti e duraturi sugli spazi ...

Rissa all’ex scuola media a Pesaro: volano le sedie

Cinque giovani immigrati, a lezione per imparare l’italiano, si sono improvvisamente fronteggiati con lancio delle sedie nei corridoi. Docente contusa ...

