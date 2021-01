Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici die degli altri principali listini europei, con gli investitori preoccupati per una “terza ondata” ormai in arrivo, mentre che continuano a monitorare i numeri preoccupanti dei contagi da Covid. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,216. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.844 dollari l’oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,57%. In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +113 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,63%. Tra le principalisenza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui ...