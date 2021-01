Sci alpino: sfida a quattro nello slalom di Flachau. Vlhova cerca il tris, Shiffrin vuole tornare a vincere (Di martedì 12 gennaio 2021) Tutte contro Petra Vlhova. Si presenta così lo slalom notturno di Flachau, classico appuntamento della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La slovacca ha vinto sei delle ultime sette gare tra i rapid gates e punta ad ottenere il terzo successo consecutivo sulle nevi austriache dopo quelli ottenuti nelle ultime due stagioni. Un’occasione importante per Vlhova di consolidare il proprio pettorale rosso di leader della classifica generale, ma la slovacca dovrà guardarsi dall’attacco soprattutto di tre atlete. Le ultime gare di Semmering e Zagabria hanno chiaramente mostrato che solo un ristretto gruppetto può contendersi il gradino più alto del podio. Tra loro c’è la svizzera Michelle Gisin, che proprio a Semmering è riuscita a mettere fine al duopolio in questa specialità di Vlhova ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Tutte contro Petra. Si presenta così lonotturno di, classico appuntamento della Coppa del Mondo femminile di sci. La slovacca ha vinto sei delle ultime sette gare tra i rapid gates e punta ad ottenere il terzo successo consecutivo sulle nevi austriache dopo quelli ottenuti nelle ultime due stagioni. Un’occasione importante perdi consolidare il proprio pettorale rosso di leader della classifica generale, ma la slovacca dovrà guardarsi dall’attacco soprattutto di tre atlete. Le ultime gare di Semmering e Zagabria hanno chiaramente mostrato che solo un ristretto gruppetto può contendersi il gradino più alto del podio. Tra loro c’è la svizzera Michelle Gisin, che proprio a Semmering è riuscita a mettere fine al duopolio in questa specialità di...

Tutte contro Petra Vlhova. Si presenta così lo slalom notturno di Flachau, classico appuntamento della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La slovacca ha vinto sei delle ultime sette gare tra i r ...

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria, con in programma questa sera lo slalom di Flachau. Gli ultimi due slalom di Semmering e Zagabria hanno visto una sfida a quattro tra Pet ...

