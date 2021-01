Sci alpinismo, Luca Tomasoni conquista il titolo italiano fra gli juniores (Di martedì 12 gennaio 2021) La stagione dello sci alpinismo è iniziata con il piede giusto per Luca Tomasoni. Dopo aver sfiorato la top five nella prima tappa di Coppa del Mondo a Ponte di Legno, il 18enne di Castione della Presolana si è aggiudicato il Campionato italiano juniores. Rimasto attardo nelle prime fasi di gara, il portacolori del Presolana Monte Pora ha progressivamente recuperato sugli avversari sfoderando la classe mostrata alle Olimpiadi Giovanili. In grado di completare gli 8,260 chilometri del tracciato in 1h06’19”, il giovane orobico ha preceduto di ventisette secondi il valtellinese Alessandro Rossi (A.S.D. Lanzada) e di 1’31” il campione uscente Matteo Sostizzo (Sci Cai Schio 1910). La società seriana ha avuto modo di festeggiare inoltre le vittorie di Giulia Visinoni e Sofia Bortolotti rispettivamente negli ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 gennaio 2021) La stagione dello sciè iniziata con il piede giusto per. Dopo aver sfiorato la top five nella prima tappa di Coppa del Mondo a Ponte di Legno, il 18enne di Castione della Presolana si è aggiudicato il Campionato. Rimasto attardo nelle prime fasi di gara, il portacolori del Presolana Monte Pora ha progressivamente recuperato sugli avversari sfoderando la classe mostrata alle Olimpiadi Giovanili. In grado di completare gli 8,260 chilometri del tracciato in 1h06’19”, il giovane orobico ha preceduto di ventisette secondi il valtellinese Alessandro Rossi (A.S.D. Lanzada) e di 1’31” il campione uscente Matteo Sostizzo (Sci Cai Schio 1910). La società seriana ha avuto modo di festeggiare inoltre le vittorie di Giulia Visinoni e Sofia Bortolotti rispettivamente negli ...

