(Di martedì 12 gennaio 2021) Francescoha riavvolto il nastro della propria carriera ai microfoni di TRC: "Cinquecento presenze sono tante e io ho avuto la fortuna di averle fatte con la maglia del, questo vale anche di più. L'ho voluto fortemente e ne vado orgoglioso. E' una grandissima soddisfazione avergli ultimi 9 anni da capitano. Grandi allenatori? Qui ho avuto i migliori. Al di là della parentesi con Sarri alla Sangiovannese, qui ho avuto Pioli, Allegri, Di Francesco, De, Iachini, Mandorlini, Remondini, Gregucci. Deha un po' tracciato la linea in Italia, è stato il primo a farche ilpuòin".caption id="attachment 1078131" align="alignnone" width="3499" ...

ItaSportPress : Sassuolo, Magnanelli: 'De Zerbi ha fatto capire che il calcio italiano può competere in Europa' -… - mistersimpati4 : Se segna il sassuolo compro la maglia di magnanelli - il_Terz : @Zorochan_1 @stillejovattene @mefisto94_ E' ufficiosamente della Juve, infatti quel coglione di Magnanelli ha rilas… - JuveTweetBot : SASSUOLO SUBS: Francesco Magnanelli, Gianluca Pegolo, Marlon Santos, Giacomo Raspadori, Jeremie Boga, Nicolas Schia… - ItalianSerieA : ?? Lineup SASSUOLO: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traore… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Magnanelli

TUTTO mercato WEB

Gli esperti Sassuolo del nostro forum rispondono alle domande dell’utenza su Maxime Lopez e Ahyan Il nostro forum è un punto di incontro per molti appassionati di Fantacalcio. Il nostro staff segue og ...C’è la Spal degli ex tra i quarti di finale di Coppa Italia che, se raggiunti, valgono un record, e il Sassuolo. Che, alle prese con calendario fittissimo, si dispone al match di giovedi – in campo al ...