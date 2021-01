Sapevate che Paolo Villagio aveva un fratello gemello? Era poco conosciuto Ecco alcune foto

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 12 gennaio 2021) E’ venuto a mancare da circa tre anni, precisamente dal 3 luglio 2017 a Roma,Villaggio, attore amatissimo da almeno due generazioni, ma è sempre come se fosse qui con noi e ogni volta che in tv passano i suoi film si guardano sempre con lo stesso divertimento e la stessa passione. Una lunga carriera Opere immortali nella loro semplicità, di un uomo che nel 1992 ricevette il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia per la sua carriera dedita alla comicità.ha lavorato con registi importantissimi quali Federico Fellini ( La voce della luna), Ermanno Olmi ( Il segreto del bosco vecchio) Lina Wertmüller ( Io speriamo che me la cavo) Mario Monicelli, Pupi Avati, e Gabriele Salvatores. Tanti ruoli non solo comici ma lo ricorderemo tutti per il suo personaggio tragicomico il Ragionier Ugo Fantozzi di cui nel 2015, ...