Santo del Giorno 12 Gennaio: San Bernardo da Corleone (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Santo del Giorno 12 Gennaio è San Bernardo da Corleone, frate cappuccino vissuto nel ‘600. La sua è una figura singolare: convertitosi al Cristianesimo dopo un duello, diventò cappuccino e si spostò in vari conventi, dove svolse le mansioni più umili con grande abnegazione. Conosciamolo meglio: vediamo chi era e cosa fece di importante. Santo del Giorno 12 Gennaio: chi era San Bernardo da Corleone. Cenni biografici essenziali Filippo Latino nacque nel 1605 a Corleone, in Sicilia. Figlio di un bravo calzolaio, il giovane apparteneva ad una famiglia devota e lui stesso aveva buon cuore anche se, dicono le fonti, era irascibile. Questo aspetto del suo carattere lo portava a mettere mano un po’ troppo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 gennaio 2021) Ildel12è Sanda, frate cappuccino vissuto nel ‘600. La sua è una figura singolare: convertitosi al Cristianesimo dopo un duello, diventò cappuccino e si spostò in vari conventi, dove svolse le mansioni più umili con grande abnegazione. Conosciamolo meglio: vediamo chi era e cosa fece di importante.del12: chi era Sanda. Cenni biografici essenziali Filippo Latino nacque nel 1605 a, in Sicilia. Figlio di un bravo calzolaio, il giovane apparteneva ad una famiglia devota e lui stesso aveva buon cuore anche se, dicono le fonti, era irascibile. Questo aspetto del suo carattere lo portava a mettere mano un po’ troppo ...

Pontifex_it : Mi rivolgo con affetto ai fratelli e alle sorelle delle Chiese Orientali, cattoliche e ortodosse, che oggi celebran… - QuiMediaset_it : Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su #Canale5, con un'intervista esclusiva a Papa Francesco… - OrnellaFelici : Santo ROSARIO dalla Grotta delle Apparizioni di Lourdes. Lunedì 11 gennaio 2021. LIVE TV dalle h. 23.15: Recitiamo… - lamacchia7 : Mons. Angelo Comastri – Misteri dolorosi del Santo Rosario - CarpaneseSilva1 : RT @gianmariniello: #Renzi dice che non si sa chi ha scritto il piano italiano del #RecoveryFund. Sai la novità. Come se si sapesse chi scr… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Martedì 12 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday nuovo dpcm in arrivo

News dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ...

PIER SILVIO BERLUSCONI: «GRAZIE AL SANTO PADRE PER AVERE DATO A MEDIASET L'OPPORTUNITA' DI REALIZZARE UN VERO E UNICO SERVIZIO PER IL PUBBLICO»

Comunicati stampa PIER SILVIO BERLUSCONI: «GRAZIE AL SANTO PADRE PER AVERE DATO A MEDIASET L'OPPORTUNITA' DI REALIZZARE UN VERO E UNICO SERVIZIO PER IL PUBBLICO» PIER SILVIO BER ...

News dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ...Comunicati stampa PIER SILVIO BERLUSCONI: «GRAZIE AL SANTO PADRE PER AVERE DATO A MEDIASET L'OPPORTUNITA' DI REALIZZARE UN VERO E UNICO SERVIZIO PER IL PUBBLICO» PIER SILVIO BER ...