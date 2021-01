Santa Maria Capua Vetere, assolto imprenditore ritenuto vicino al clan dei Casalesi (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – La terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto l’imprenditore Luciano Cantone, accusato di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni riconducibili al clan dei Casalesi. Assolti anche i collaboratori dell’imprenditore, Ferdinando Galluccio, Anita Turro e Luca D’Errico. Cantone finì sotto processo dopo le dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia Nicola Schiavone, figlio di Francesco, detto “Sandokan”. Luciano Cantone è fratello di Mario, anche lui accusato degli stessi reati e morto suicida nel febbraio del 2014 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dope era detenuto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – La terza sezione penale del Tribunale dihal’Luciano Cantone, accusato di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni riconducibili aldei. Assolti anche i collaboratori dell’, Ferdinando Galluccio, Anita Turro e Luca D’Errico. Cantone finì sotto processo dopo le dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia Nicola Schiavone, figlio di Francesco, detto “Sandokan”. Luciano Cantone è fratello di Mario, anche lui accusato degli stessi reati e morto suicida nel febbraio del 2014 nel carcere di, dope era detenuto ...

Avvenire_Nei : Massacrati in 750 ad Axum, inclusi i fedeli della chiesa di Santa Maria di Sion. I testimoni accusano i soldati Amh… - Alberto40264400 : RT @filippinipaolo1: M San Marco Fiorenza B Angelico Santa Marta Dipinto inusuale Marta sorella di Maria prega la madonna legge gli apostol… - adessora : RT @Alessan13775500: Sulle panche riposano preghiere inascoltate Attendono angeli volenterosi per portarle in cielo Chiesa Santa Maria… - giannipo : RT @Alessan13775500: Sulle panche riposano preghiere inascoltate Attendono angeli volenterosi per portarle in cielo Chiesa Santa Maria… - Vale22046 : RT @Alessan13775500: Sulle panche riposano preghiere inascoltate Attendono angeli volenterosi per portarle in cielo Chiesa Santa Maria… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Centro Tom Santa Maria di Sala, chiesto il rinvio per il piano concordatario VeneziaToday Camorra: assolto imprenditore ritenuto legato al clan dei Casalesi

La terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto dall’accusa di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni riconducibili al clan dei Casalesi, l’imprenditore ...

Camorra, assolto imprenditore: fu accusato dal figlio del padrino dei Casalesi

La terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha assolto dall’accusa di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni riconducibili al clan dei Casalesi, l’imprend ...

La terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto dall’accusa di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni riconducibili al clan dei Casalesi, l’imprenditore ...La terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha assolto dall’accusa di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni riconducibili al clan dei Casalesi, l’imprend ...