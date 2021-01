Samuel Passet Gros trovato morto assiderato | il suo corpo era sepolto sotto la neve con -20 gradi sottozero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ètra le sue montagne. Il 38enne piemonteseè statocadavere nella notte tra venerdì e sabato a Pragelato in Val Chisone, località vicina al comprensorio del Sestriere. L’uomo, un artigiano, era uscito di casa dopo il pranzo del sabato per fare una passeggiata tra i sentieri a lui conosciuti e amati da una vita. Ma qualcosa deve essere andato storto, perchénon ha dato più notizie di sé per ore. I familiari lo hanno prima cercato al cimitero, dove l’uomo si recava spesso sulla tomba del padre defunto. Poi hanno lanciato un appello sui social. Infine hanno contattato i carabinieri. Col passare delle ore si è aggiunto un ulteriore problema: le temperature sono scese in picchiata a quasi venti...