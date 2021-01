Salvini: non tiriamo a campare per portare al Quirinale i nomi che il Pd vuole imporre (Di martedì 12 gennaio 2021) La crisi di governo è inevitabile? Matteo Salvini se lo augura e vede solo due alternative. “O le elezioni – ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca – oppure per me rimane un’ipotesi praticabile un governo di centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della giustizia”. L’intervista di Salvini a Libero Salvini lo spiega in un’intervista con Alessandro Giuli su Libero. Obietta il giornalista: “E se questa fosse la legislatura perfetta per rieleggere Mattarella? Lo schema di Giancarlo Giorgetti prevede una rielezione a termine nel 2022, per poi tornare al voto e rieleggere il capo dello Stato con un Parlamento conforme ai tagli approvati per via ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) La crisi di governo è inevitabile? Matteose lo augura e vede solo due alternative. “O le elezioni – ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca – oppure per me rimane un’ipotesi praticabile un governo di centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della giustizia”. L’intervista dia Liberolo spiega in un’intervista con Alessandro Giuli su Libero. Obietta il giornalista: “E se questa fosse la legislatura perfetta per rieleggere Mattarella? Lo schema di Giancarlo Giorgetti prevede una rielezione a termine nel 2022, per poi tornare al voto e rieleggere il capo dello Stato con un Parlamento conforme ai tagli approvati per via ...

DaniloToninelli : Ma Salvini, che non perde occasione per fare polemiche sulla scuola, lo sa che c'era un accordo tra governo e regio… - matteosalvinimi : #Salvini: Twitter è un’azienda privata, ma ha una funzione pubblica. Imbavaglia Trump? Ne ha parlato anche Enrico L… - borghi_claudio : Un altro omino... SERVE UNA CURA DI FOSFORO PER TONINELLI: I SUOI 42 ''NON RICORDO'' AI PROCESSI CONTRO SALVINI - MaxCoen33 : Ve lo dico Twitter può sospendere belpietro libero salvini meloni... Borghi... Non me non me ne frega nulla... Chi… - Walter00365070 : @MaxGramel @Corriere Se avesse parlato avrebbe incasinato ancora di più #Salvini Guardi che il Tar annullò il div… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini non L’uomo di Salvini non convince FI: Berlusconi s’informa con Pellegrini Corriere Milano Governo. Le partite impossibili di Conte, Renzi, Salvini e Di Maio

Mentre Renzi e Conte se le menano di santa ragione, la sensazione che si ha è che alla fine, lo strappo radicale non ci sarà ...

Salvini: Conte vada a casa, è un continuo trascinarsi, litigare e rinviare senza decidere

L'esperienza del governo Conte potrebbe avere le ore contate. Il leader della Lega auspica che il Conte bis "non vada avanti, naturalmente, non per il bene ...

Mentre Renzi e Conte se le menano di santa ragione, la sensazione che si ha è che alla fine, lo strappo radicale non ci sarà ...L'esperienza del governo Conte potrebbe avere le ore contate. Il leader della Lega auspica che il Conte bis "non vada avanti, naturalmente, non per il bene ...