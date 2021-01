Salvini | la “cheerleader di Trump” lo scarica a Cartabianca

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ve lo ricordate quando L’independent aveva sfottuto Matteochiamandolo ladi? Altri tempi. Tempi in cui il Capitano diceva “ha ragione, fa bene a chiedere di controllare voto per voto. Ci sono posti dove ci sono più voti che votanti. Ci saranno sorprese, aspettatevele. Confido che possano arrivare delle sorprese”. Ora invece, chissà perchénon indossa più la mascherina con la faccia di. A Enrico Lucci adice che la tiene a casa, e lo vedremo nel servizio che andrà in onda stasera: ”La mascherina dila ho a casa. Se vuoi te la dono. Le immagini dei giorni scorsi sono state vergognose. Rischiano di vanificare una presidenza che di cose buone ne ha fatte. Quando vedi gente che assalta un ...