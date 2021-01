Salvini getta la mascherina (di Trump). Meloni: “Non sono la sciamana d’Italia” (Di martedì 12 gennaio 2021) Matteo Salvini getta la maschera. O meglio la mascherina, quella di Donald Trump. Sembra proprio che il leader della Lega abbia deciso di voltare le spalle al presidente uscente, dopo i fatti del 6 gennaio scorso. L’assalto al Congresso da parte dei sostenitori del magnate diventato presidente ha messo in un certo imbarazzo la destra italiana. E proprio oggi Salvini si è formalmente dissociato dal presidente uscente. “La mascherina di Trump la ho a casa. Se vuoi te la dono. Le immagini dei giorni scorsi sono state vergognose. Rischiano di vanificare una presidenza che di cose buone ne ha fatte. Quando vedi gente che assalta un Parlamento io sto dall’altra parte”, ha spiegato l’ex ministro dell’Interno, in una conversazione con Enrico Lucci. Alla ... Leggi su formiche (Di martedì 12 gennaio 2021) Matteola maschera. O meglio la, quella di Donald. Sembra proprio che il leader della Lega abbia deciso di voltare le spalle al presidente uscente, dopo i fatti del 6 gennaio scorso. L’assalto al Congresso da parte dei sostenitori del magnate diventato presidente ha messo in un certo imbarazzo la destra italiana. E proprio oggisi è formalmente dissociato dal presidente uscente. “Ladila ho a casa. Se vuoi te la dono. Le immagini dei giorni scorsistate vergognose. Rischiano di vanificare una presidenza che di cose buone ne ha fatte. Quando vedi gente che assalta un Parlamento io sto dall’altra parte”, ha spiegato l’ex ministro dell’Interno, in una conversazione con Enrico Lucci. Alla ...

carlakak : RT @aniello7779: Ma ve lo immaginate i due cazzari insieme uniti solo dalla fame Renzi l'antifascista quello che si getta nel fuoco per i m… - aniello7779 : Ma ve lo immaginate i due cazzari insieme uniti solo dalla fame Renzi l'antifascista quello che si getta nel fuoco… - antogara : Per stare bene mi son riguardato il dibattito da #Vespa dove #Renzi getta una colata di asfalto in testa a #Salvini… - loanartemisia : @returnofthema13 @APagliaccis La destra di Borsellino non mi impensieriva, quella di salvini mi getta nell'orrore p… - carminedm1985 : @Pgreco_ però Salvini è l'unico in italia che mantiene almeni un buon 80% delle promesse. Resta però un cazzaro( ne… -