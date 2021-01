Salvini all’attacco di Trump: “E’ responsabile dei fatti di Capitol Hill. Non ha fermato i violenti” (Di martedì 12 gennaio 2021) “La mascherina di Trump la ho a casa. Se vuoi te la dono“. E’ un Matteo Salvini che la sinistra non si aspetterebbe quello andrà in onda questa sera su Rai3 a CartaBianca. “Le immagini dei giorni scorsi sono state vergognose”, dice il leader leghista dialogando con Enrico Lucci. Non cade nella trappola. E condanna duramente l’occupazione del congresso Usa da parte dei sostenitori di Trump. Salvini condanna la violenza di Capitol Hill “Rischiano di vanificare una presidenza che di cose buone ne ha fatte. Quando vedi gente che assalta un Parlamento io sto dall’altra parte”. I detrattori dei sovranisti italiani sono serviti. “Trump è responsabile delle violenze” “La responsabilità di quanto accaduto è di Trump?”, taglia corto il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) “La mascherina dila ho a casa. Se vuoi te la dono“. E’ un Matteoche la sinistra non si aspetterebbe quello andrà in onda questa sera su Rai3 a CartaBianca. “Le immagini dei giorni scorsi sono state vergognose”, dice il leader leghista dialogando con Enrico Lucci. Non cade nella trappola. E condanna duramente l’occupazione del congresso Usa da parte dei sostenitori dicondanna la violenza di“Rischiano di vanificare una presidenza che di cose buone ne ha fatte. Quando vedi gente che assalta un Parlamento io sto dall’altra parte”. I detrattori dei sovranisti italiani sono serviti. “delle violenze” “La responsabilità di quanto accaduto è di?”, taglia corto il ...

