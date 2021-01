Salto con gli sci: quattro convocati italiani per la Coppa del Mondo a Zakopane (Di martedì 12 gennaio 2021) Si sposta in Polonia, precisamente sul trampolino HS140 di Zakopane, la Coppa del Mondo di Salto con gli sci al maschile. Il programma prevede le qualificazioni venerdì 15 gennaio alle ore 18.00, prova a squadre sabato e le serie finali a livello individuali domenica 17 gennaio alle ore 16.00. quattro azzurri si giocheranno le proprie carte nel massimo circuito internazionale: Alex Insam, Giovanni Bresadola, Daniele Moroder e Francesco Cecon. A livello femminile si tornerà a gareggiare dal 22 al 24 gennaio a Ljubno. Nel frattempo però la Nazionale italiana è in raduno a Planica con presenti Manuela Malinser, Lara Malsiner e Jessica Malsiner. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Si sposta in Polonia, precisamente sul trampolino HS140 di, ladeldicon gli sci al maschile. Il programma prevede le qualificazioni venerdì 15 gennaio alle ore 18.00, prova a squadre sabato e le serie finali a livello individuali domenica 17 gennaio alle ore 16.00.azzurri si giocheranno le proprie carte nel massimo circuito internazionale: Alex Insam, Giovanni Bresadola, Daniele Moroder e Francesco Cecon. A livello femminile si tornerà a gareggiare dal 22 al 24 gennaio a Ljubno. Nel frattempo però la Nazionale italiana è in raduno a Planica con presenti Manuela Malinser, Lara Malsiner e Jessica Malsiner. Foto: Lapresse

Si sposta in Polonia, precisamente sul trampolino HS140 di Zakopane, la Coppa del Mondo di salto con gli sci al maschile. Il programma prevede le qualificazioni venerdì 15 gennaio alle ore 18.00, prov ...

CONTI, Saltato l’incontro di oggi con il suo agente

Novità sul fronte Andrea Conti, laterale del Milan che in queste ore è accostato sempre con maggior frequenza alla Fiorentina. Come vi avevamo raccontato, oggi era in programma ...

Novità sul fronte Andrea Conti, laterale del Milan che in queste ore è accostato sempre con maggior frequenza alla Fiorentina. Come vi avevamo raccontato, oggi era in programma ...