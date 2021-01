Sabrina Pattarello, l’insegnante ‘no mask’, torna a scuola. La protesta dei genitori (Di martedì 12 gennaio 2021) l’insegnante diventata celebre per il suo rifiuto a indossare la mascherina, è tornata a scuola. Alla notizia, si è scatenata la protesta dei genitori. Sabrina Pattarello, la supplente della scuola elementare “Giovanni XXIII” di Treviso, accusata dai genitori e dagli altri docenti di adottare comportamenti ‘no mask’, è tornata a scuola. Ma è scoppiata la L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 12 gennaio 2021)diventata celebre per il suo rifiuto a indossare la mascherina, èta a. Alla notizia, si è scatenata ladei, la supplente dellaelementare “Giovanni XXIII” di Treviso, accusata daie dagli altri docenti di adottare comportamenti ‘no, èta a. Ma è scoppiata la L'articolo NewNotizie.it.

