Running, la Roma Ostia Half Marathon posticipata a ottobre 2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) La Roma Ostia Half Marathon è stata posticipata ancora una volta. Non si potrà correre la mezza maratona laziale il 21 febbraio, ma la nuova data per l’appuntamento di questa categoria più noto in Italia è fissato per il 17 ottobre 2021. La direttrice di corsa Laura Duchi spiega le motivazioni alla base del rinvio: “L’emergenza sanitaria, come potrete immaginare, non ci consente di lavorare per l’annunciata data del 21 febbraio. Per questo non abbiamo finora aperto le iscrizioni nonostante le tante richieste, sia da parte di chi era già iscritto all’evento dell’8 marzo 2020 sia degli eventuali nuovi atleti interessati a partecipare. Ma ora c’è una nuova data: correremo il 17 ottobre”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Laè stataancora una volta. Non si potrà correre la mezza maratona laziale il 21 febbraio, ma la nuova data per l’appuntamento di questa categoria più noto in Italia è fissato per il 17. La direttrice di corsa Laura Duchi spiega le motivazioni alla base del rinvio: “L’emergenza sanitaria, come potrete immaginare, non ci consente di lavorare per l’annunciata data del 21 febbraio. Per questo non abbiamo finora aperto le iscrizioni nonostante le tante richieste, sia da parte di chi era già iscritto all’evento dell’8 marzo 2020 sia degli eventuali nuovi atleti interessati a partecipare. Ma ora c’è una nuova data: correremo il 17”. SportFace.

