Rosario e Beppe Fiorello, “Fu trovato così”: il toccante ricordo del padre Nicola (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante lo spettacolo Penso che un sogno così, Rosario e Beppe Fiorello si sono cimentati in un toccante ricordo del padre Nicola, morto nel lontano 1990. L’attore Beppe Fiorello (fonte immagine: Instagram)Sulle note della canzone Tu sì ‘na cosa grande, i due fratelli rendono omaggio alla figura paterna, ricordandolo nelle sue più grandi e dolci qualità prima di uomo e poi di padre. LEGGI ANCHE: Beppe Fiorello, episodio spaventoso: “Ho rischiato di morire”, racconto da brividi Rosario e Beppe Fiorello, la morte del padre e il commosso ricordo Durante lo spettacolo ... Leggi su altranotizia (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante lo spettacolo Penso che un sognosi sono cimentati in undel, morto nel lontano 1990. L’attore(fonte immagine: Instagram)Sulle note della canzone Tu sì ‘na cosa grande, i due fratelli rendono omaggio alla figura paterna, ricordandolo nelle sue più grandi e dolci qualità prima di uomo e poi di. LEGGI ANCHE:, episodio spaventoso: “Ho rischiato di morire”, racconto da brividi, la morte dele il commossoDurante lo spettacolo ...

leggoit : Beppe Fiorello, la dedica al papà insieme al fratello Rosario: «Morì in macchina, solo». Il pubblico commosso - raspa90 : RT @RepSpettacoli: 'Penso che un sogno così', Rosario e Beppe Fiorello ricordano il padre: 'Morì in macchina solo, ma col sorriso' [aggiorn… - repubblica : RT @RepSpettacoli: 'Penso che un sogno così', Rosario e Beppe Fiorello ricordano il padre: 'Morì in macchina solo, ma col sorriso' [aggiorn… - RepSpettacoli : 'Penso che un sogno così', Rosario e Beppe Fiorello ricordano il padre: 'Morì in macchina solo, ma col sorriso' [ag… - repubblica : RT @RepSpettacoli: 'Penso che un sogno così', Rosario e Beppe Fiorello ricordan il padre: 'Morì in macchina, solo, ma era felice' https://t… -