Rosalinda Cannavò in crisi dopo la puntata del GF Vip: "Ho dei dubbi sul mio fidanzato" (Di martedì 12 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò ieri sera ha festeggiato il suo anniversario di fidanzamento con un regalo speciale, un bel videomessaggio che le ha inviato Giuliano. Nella clip il fidanzato le ha ricordato quanto la ama ed ha aggiunto che la sta aspettando, al contrario di molti rumor secondo i quali era intenzionato a lasciarla. "Sono passati quattro mesi, io sarei impazzito. Il GF è una prova diversa. Noi dobbiamo ascoltare solo una cosa, il nostro cuore. Consapevolezze è la parola del tuo percorso, io ne ho maturate tante. Il nostro amore ci ha regalato tanto amore e tanta sofferenza. Questa sofferenza ci permetterà di vivere momenti felici. Adesso stai ascoltando 10 campane diverse, a bocce ferme, uno davanti all'altra ne ascolteremo una sola, il nostro cuore amore". A molti telespettatori l'attrice delle fiction Ares è apparsa fredda davanti ...

