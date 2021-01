Roma | precipita dal 4 piano | gravissimo 25enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tragedia aquesta mattina poco prima delle 10.30, in via Alessandro Severo: un ragazzo di 25 anni del Bangladesh èto dal quartodella sua abitazione di un palazzo con ingresso in via Tiberio Imperatore. Il, fortunatamente in vita, è stato portato d’urgenza in ospedale dal personale sanitario del 118. Sul posto i Carabinieri della Stazione San Paolo e i militari del NucleoEur: a loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli accertamenti sono tuttora in corso, ma pare che ilabbia dei problemi non certificati e che soffra di paranoie. su Il Corriere della Città.