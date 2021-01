Roma, panico in metropolitana: uomo armato di pistola si aggira sulla Linea B (Di martedì 12 gennaio 2021) Scene da una Roma fuori controllo. “C’è un uomo armato di pistola in metro“, il grido e la chiamata alla Polizia partita dalla Linea B Laurentina. Momenti di panico per i passeggeri che si trovavano alla fermata Laurentina della metro B. La chiamata alle forze dell’ordine intorno alle 18:00 del 10 gennaio. Gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti, diretta da Marco Sangiovanni e gli agenti del commissariato Spinaceto diretto da Silvia Agostini, sono intervenuti presso la stazione metro. Roma, uomo armato in metro Una guardia particolare giurata in servizio di vigilanza ha raggiunto la banchina lato Laurentina. Qui un macchinista aveva segnalato una persona che, addormentatosi, non era scesa dal treno. Quando la Guardia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Scene da unafuori controllo. “C’è undiin metro“, il grido e la chiamata alla Polizia partita dallaB Laurentina. Momenti diper i passeggeri che si trovavano alla fermata Laurentina della metro B. La chiamata alle forze dell’ordine intorno alle 18:00 del 10 gennaio. Gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti, diretta da Marco Sangiovanni e gli agenti del commissariato Spinaceto diretto da Silvia Agostini, sono intervenuti presso la stazione metro.in metro Una guardia particolare giurata in servizio di vigilanza ha raggiunto la banchina lato Laurentina. Qui un macchinista aveva segnalato una persona che, addormentatosi, non era scesa dal treno. Quando la Guardia ...

