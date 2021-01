Roma | emergenza senzatetto Sant’Egidio | “Agire in fretta” Degrado a Piazza Vittorio

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 gennaio 2021) Oltre alla crisi sanitaria causata dall’epidemia da Covid-19, aesiste un’altra: quella dei clochard, costretti a dormire e ad arrangiarsi per strada con le temperature che di notte scendono sotto lo zero. Un’silenziosa, in un certo senso ciclica, che ha già mietuto otto vittime dall’inizio di novembre. Le ultime a Ostia e a Termini, rispettivamente il 10 e il 6 gennaio. “Un numero di vittime inaccettabile per la Capitale d’Italia che chiama direttamente in causa le istituzioni” spiegano dalla Comunità di, che lancia l’allarme per i prossimi giorni. “Di fronte all’arrivo del grande freddo occorreinscavalcando l’ordinaria e colpevole burocrazia”.Capitale si difende rivendicando l’impegno e l’attivazione del Piano ...